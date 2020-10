Kersti Sarapuu viimane päev volikogu esimehena: ei, üldse ei ole kurb tunne

«Ei, üldse ei ole kurb tunne. Ma arvan, et elu peab alati edasi minema ja elus on alati arenguruumi ning tuleb teha oma valikud õigel ajal. Minu valik oli seekord niisugune,» lausus Postimehele Sarapuu. «Ma saan rohkem pühenduda riigikogu fraktsiooni tööle ja oma piirkonna peale,» lisas ta.

«Volikogu esimehel on üpris suur vastutus, kuna see on kõige kõrgem organ erakonnas,» selgitas Sarapuu. Keskerakonna volikogu kaudu toimuvad erinevate otsuste kinnitamised, avalduste tegemised. «Meil on kõige suuremaks väljakutseks see, et oleme andnud võimaluse oma peaministrile, et ta on saanud kaks korda valitsuskabinetti moodustada,» ütles ta, lisades, et volikogu on andnud ka erinevatele inimestele mandaadid europarlamenti. «Need on kõik väga olulised teemad,» täiendas ta.

«Peale selle on volikogul komisjonid ja kõiki neid tuleb tagant utsitada, et nad töötaksid, sest et kus savad liikmed oma arvamust avaldada, kui mitte komisjonides,» selgitas ta ühte ameti raskust. «Tööd on palju.»

Kersti Sarapuu on Keskerakonna volikogu esimehe ametit juba pikalt täitnud. Kuidas ta aastaid tagasi sellele kandideeris? «Mulle tehti sarnane ettepanek ja mõtlesin, et miks ka mitte proovida, püüda ja vaadata, kas annab midagi ära teha,» lausus ta. «Tundub, et on andnud,» lisades, et tema ametiajal on erakonnas toimunud suured muutused ning ühiskonnaelus ka. «Kui me hoiame kätt pulsil ja saame kaasa rääkida, siis see on hästi tähtis,» toonitas ta.

Küsimusele, millised komisjonid on erakonnas kõige laisemad, vastas Sarapuu, et neid on mitu tükki. «Pigem räägiksin nendest, kes on väga tublid,» selgitas ta. Volikogu pikaajalise juhi sõnul on erakonnas väga tublid komisjonid: sotsiaalkomisjon, maaelukomisjon, väliskomisjon. «Nüüd on värsket verd tulnud sisekorra ja turvalisuse komisjoni, ka väliskomisjoni,» loetles ta. «Kõik värsked näod, kes on oma komisjoni väga tublisti vedama hakanud,» lausus Sarapuu.