VIDEO ⟩ Jüri Ratas: see on olnud erakonna rahakotile väga ränk

Täna valitakse Tõnis Mölder Keskerakonna volikogu esimeheks, Jüri Ratas soovitab tal ikka hoida tugevat erakonna joont. «Hoida Keskerakonna volikogu ja Keskerakonna joont seal, kus Keskerakond on oma juurtega hoidnud – see on tugeva Eesti keskklassi toetamine, panustamine eakatesse ja noortesse,» selgitas Ratas, lisades, et täna võetakse volikogu lõpus kaks poliitilist avaldust vastu.

Üks avaldus puudutab teadusearenduse tegevust. «Mitte ainult pole seal üks protsent, vaid ka majandusstruktuuri ja keskkonna muutus – see on digi ja rohkem rohevaldkonda panustamine,» selgitas erakonna esimees. «Teine poliitiline avaldus on tervishoid ja heaolu. Need on väga olulised teemad Keskerakonnale,» lausus Ratas. Kindlasti ka tänases seisus seista väga tugevalt vastu Covid-19 leviku tõkestamisele ning avaldus puudutab ka erakorralist pesnionitõusu ja töötute toimetulekut.

Reformierakond on viimastel päevadel juba vaikselt kampaaniatega alustanud, küll leiab neid pealinna tänavapildis kui ka Facebookis. Kas Keskerakond on reklaamidega hiljaks jäämas? «Arvan, et tulla välja praegust reklaamidega, siis erakonnal peab olema selline rahakott, et see oleks mõeldav. On ju ajakirjandusest ka teada, et Keskerakonnal on olnud ajaloost väga palju kohtukaasuseid, mida oleme pidanud tasuma,» selgitas Ratas. «See on olnud erakonna rahakotile väga ränk,» lisas ta.

«Me püüame kompenseerida (välireklaame - toim.) kohtumistega kohapeal või läbi erinevate digilahenduste,» selgitas Ratas teistsugust taktikat. Ta lisas juurde, et koroonaviirusest tingituna on kohtumised piiratud ning seda näitab ka nende tänane volikogu, mis toimub läbi veebi.

Sügise alguses toimus erakonnal suur üldkogu, kus erakonna eurosaadik Yana Toom märkis oma kõnes, et erakond on kaotamas vene valijaskonda. Kas erakond on plaane teinud, kuidas valijaid tagasi saada? «Ma arvan, et see ei ole niivõrd oluline, mis keelt eestimaa elanik oma kodus räägib – olgu see eesti või vene keel,» vastas Ratas. Tema sõnul on olulised teemad, millest erakond valijale ja inimestele räägib: erakorraline pensionitõus, teadusesse panustamine, majanduse stimuleerimine, tööhõive, kaitseinvesteeringutesse suur panustamine. «See kõik on oluline, ükskõik, milline on kodune keel,» lausus Ratas.