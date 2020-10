VIDEO JA BLOGI ⟩ Valitsuse laual on plaan maksta haigushüvitist alates teisest päevast

Sotsiaalministri sõnul on esimeste haiguspäevade hüvitamise teemat arutatud valitsuses korduvalt. Oli see ka üheks vaidluskohaks eelarvekõnelustel.

Ehkki variante, kuidas võiks töötajad motiveerida haigena töökohale mitte tulema, on seni tõsiseima plaanina laual haiguspäevade hüvitamise periood alates teisest päevast.

«Alates teisest päevast hüvitab tööandja neli päeva, edasi haigekassa,» selgitas sotsiaalminister Tanel Kiik tänasel valitsuse pressikonverentsil. Iseküsimus on seegi, kas tegu oleks ajutise meetmega, nagu näiteks kevadise koroonakriisi ajal, või alalise meetmega.

Kiik avaldas lootust, et olukorras, kus valitsus on järgmise aasta riigieelarvet koostades andnud väga suure panuse tervishoiusüsteemi, on võimalik edasi minna ka esimeste haiguspäevade hüvitamise teemaga.