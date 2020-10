Tarmo Tamm: riigikogus tuleb see puuduolev raha kusagilt leida

«Viimastel päevadel on mitmed põllumehed võtnud minuga ühendust ja küsinud, et kuidas sai võimalikuks, et 13-miljardilise eelarve juures on põllumehed jälle ära unustatud,» kirjutas endine maaeluminister sotsiaalmeedias. «Kahjuks ei leitud 15 miljonit põllumeestele üleminekutoetuste maksmiseks.»

Ta meenutas, et eelarveläbirääkimisi põllumeeste nimel peab maaeluminister Arvo Aller. «Üleminekutoetused on ette nähtud meie põllumeestele tulude ühtlustamiseks, sest meie põllumeeste otsetoetused on endiselt Euroopa Liidu kõige madalamad. Üks väheseid võimalusi riigieelarvest põllumehi täiendavalt toetada on just üleminekutoetused, ehk top-up,» selgitas Tamm.

Tamm märkis, et aastatel 2017-2019 maksti üleminekutoetusi välja maksimaalselt, kokku üle 50 miljoni. «Sellel aastal makstakse 10 miljonit ehk 5 miljonit vähem, kui reeglid lubavad. Riigikogus tuleb see puuduolev raha kusagilt leida, sest tegemist on ka koalitsioonilepingu ühe olulise punktiga,» leiab Tamm.