GALERII ⟩ Riigikogu testis kaugosalusega istungi tööd

Riigikogu esimees Henn Põlluaas avaldas heameelt, et süsteem toimib. «See on väga suur samm edasi juhuks, kui meil ei ole võimalik kokku tulla ja on vajadus kaugtööle üle minna,» ütles Põlluaas. «Esimene proov, kus osalesid kõikide fraktsioonide esindajad, tõi esile ka mõned kitsaskohad, millega tuleb edasi tegeleda. Kaugosalusega istungi õnnestumiseks on oluline eeskätt hea internetiühenduse olemasolu.»