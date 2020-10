OTSEPILT JA BLOGI ⟩ Kersti Kaljulaid tutvustab oma visiooni OECD arengust

Kaljulaid selgitas OECD juhiks kandideerimist võimalusega kasutada ametikohta ühiskondade ees seisvate väljakutsete lahendamiseks. Enim tahaks Kaljulaid seada fookusesse kliimapöörde ja digitaliseerimisega seotud teemad. «2020. aastal elame Suure Muutuse ajajärgul. Oleme üleminekul tööstuslikult digitaalsele majandusele, fossiilsetelt kütustelt puhtale energiale. Usun kindlalt riikide mitmepoolsesse koostöösse ja näen siin OECD-l suurt rolli – ta peab arenenud riikide üleilmse kogukonnana võtma endale aktiivse rolli parimate teadmiste kokkutoojana, et aidata riikidel nende muutustega toime tulla,» teatas Kaljulaid.

Tulevases töös kasutaks president enda sõnul ära Eesti senise kogemuse kiirete ja edukate reformide läbi viimisel ning digitaalse ühiskonna eduloo. «Tahan need kogemused OECDsse viia, et oleksime valmis väljakutseteks, millega järgmistel aastakümnetel silmitsi seisame.»

Kaljulaidi hinnangul vajab ka riikide praegune maksusüsteem suuri muutusi. «Peame välja mõtlema, kuidas oma digitaalset jõudu rohepöördeks ära kasutada, sealhulgas tuleb nullist ümber mõtestada ka üleilmne maksukoostöö. Arvesse tuleb võtta, et nii kaupade kui ka teenuste turud on ülemaailmsed, mida juhivad üha enam iseseisvad töötajad, ning mis püüavad kõrvaldada neile arengutele seatud halduspiiranguid. Analüüsimist vajab, mil moel peab tööstusvaldkonna maksumudelilt muutma, et sellest saaks meie digivallas üleilmselt töötavaid kodanikke toetav maksumudel,» lisas Kaljulaid.