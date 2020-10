Reinsalu: Trumpi koroonasse haigestumise üle on nõme rõõmustada

«Koroonaviirus on tõusuteel nii Eestis kui maailmas. Me hoiame pöialt kõigile nakatunutele ja tunneme kaasa ohvritele ning nende lähedastele,» kirjutab Reinsalu sotsiaalmeedias. «See on üldinimlik arusaam. Pehmelt öeldes nõme on lugeda mõnest allikast nii Eestis kui maailmas vähem või rohkem looritatud parastamist Donald Trumpi ja tema abikaasa viirusega nakatumise kohta.»