Norstati poolt läbi viidud küsitlusest selgus, et 23 protsenti Eesti kodanikest oleks nõus hariduse, tervishoiu ja sotsiaalkaitse paremaks rahastamiseks maksukoormuse tõusu. 69 protsenti inimesi oleks maksutõusude vastu.

Kaljulaidi sõnul ajendas teda uuringut läbi viima asjaolu, et Eesti maksukoormus on OECD andmeil oluliselt madalam kui Põhjamaades, samas on inimeste ootused eriti tervishoiuteenuste ja sotsiaalvaldkonna aga ka hariduse osas järjest kõrgemad. Oluliselt suuremaid kulutusi haridusele, sotsiaalvaldkonnale ja arstiabile ei saa riik aga maksukoormust suurendamata endale lubada.