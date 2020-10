Parempoolsete juhiks valiti Kristjan Vanaselja

«Isamaa peab taas leidma endas ambitsiooni, et olla juhtiv parempoolne erakond Eestis,» sõnas Vanaselja, lisades, et erakonnas on parempoolsel tulevikku vaataval poliitikal lai kandepind ning oluline on sama väärtusi kandvad inimesed liikmeühenduse tegemistesse kaasata.

Juhatuse prioriteet on esmalt paika panna Parempoolsete tegevusplaan, rõhku pannakse ka liikmeskonna kasvatamise, erakonna poliitika kujundamise ja kohalikeks valimisteks valmistumiseks, selgitas liikmeühenduse juht Kristjan Vanaselja.

«Mida rohkem erakonna liikmeid meiega on, seda suurem võimalus on meil seista parempoolse poliitika eest nii erakonnas kui Eestis laiemalt,» selgitas Vanaselja, kes on Isamaa liige aastast 2000.

Vanaselja märkis, et Parempoolsetesse kuulub tuntud ettevõtjaid, diplomaate, spetsialiste ja haritlasi, kellel on anda palju juurde erakonna ja Eesti arengule. «Peame need inimesed tooma aktiivsemalt poliitika juurde ja nende potentsiaali heas mõttes ära kasutama,» lisas Vanaselja.

Mure poliitika pärast

Parempoolsete juhi sõnul on Eesti poliitika mure juba mõnda aega olnud selles, et inimestel on kadunud soov poliitikas kaasa rääkida. «Poliitika on muutunud paljude jaoks vastikuks ja sellest minnakse kaarega mööda. See võib Eestile kujuneda suureks probleemiks, sest paraku duubelmeeskonnaga suuri tegusid rahvusvahelisel areenil ei tee,» sõnas Vanaselja.

Juulis asutas 111 erakonna Isamaa liiget asutasid erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed. Asutajate nimekirjas on ka riigikogu Isamaa fraktsiooni kuuluvad Siim Kiisler ja Mihhail Lotman. Liikmeühenduse eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ning astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas.

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ütles liikmeühenduse loomise järel, et tegu on põrandaaluse tegevusega, mille eesmärkide osas on vaja selgust. «Sellest manifestist võib välja lugeda, et erakonna ideoloogia tahetakse pöörata hoopis liberaalseks,» sõnas Seeder Postimehe otsesaates.

Parempoolsed toonitasid eelarvekõneluste käigus, et Isamaa peab vältima vastutustundetult laenu võtmist. «Meie ettepanek Isamaa eestseisusele, ministritele ja riigikogu liikmetele on kindlalt seista konservatiivse ja parempoolse eelarvepoliitika eest eelarveläbirääkimistel valitsuses ja parlamendis ning vältida vastutustundetult laenu võtmist populistlikel kaalutlustel. Selline lähenemine ohustab Eesti võimalusi tulevikus edukalt ja jätkusuutlikult areneda,» seisis ühenduse pöördumises.