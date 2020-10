Eesti läheb maailma terviseorganisatsioonile appi Covid-19 pandeemiat lahendama

«Koostöö WHO-ga digitaaltervise valdkonnas on Eesti jaoks märgilise tähendusega. See on suur tunnustus meie digikogemusele ning võimalus panustada tervishoiuvaldkonna kaasajastamisse viisil, mis mõjutab kogu maailma,» ütles peaminister Jüri Ratas.

Peaministri sõnul keset koroonakriisi saab Eesti pakkuda ülemaailmsele organisatsioonile oma parimat kogemust, et kiirendada informatsiooni turvalist ja usaldusväärset liikumist riikide vahel. «Meil on võimalus tõsta rahvusvahelisele tasandile neid hajusvalitsemise põhimõtteid, millele tugineb kogu Eesti digiriigi edu. On ülioluline, et saame just oma kogemusega aidata globaalset kogukonda kiiremini väljuda Covid-19 seotud tervishoiualasest ja majanduslikust kriisist,» selgitas Ratas.