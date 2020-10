Valitsus toetas Estonia täiendava uurimise ettevalmistustega jätkamist

Peaminister Jüri Ratase sõnul peab valitsus vajalikuks uurida täiendavalt parvlaeva Estonia seoses nädala algul avalikustatud infoga varem dokumenteerimata vigastusest laevakeres. «Jätkame tööd, et saaksime koostöös Soome ja Rootsiga vastused kõigile küsimustele, mis on uue info valguses tekkinud. Meile on äärmiselt oluline, et täiendav uurimine oleks sõltumatu, läbipaistev ja usaldusväärne,» ütles ta.