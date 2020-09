GALERII ⟩ Valitsus andis riigikogule üle järgmise aasta riigieelarve

Ratas märkis riigikogus peetud kõnes, et majanduses valitseb äärmiselt suur ebakindlus ja riiklik sekkumine on hädavajalik, samuti peame veel mõnda aega viirusega edasi elama. «Selleks on riigi panus kindlustunde loomisel ülioluline,»

Ratase sõnul on Eestil seni kriisis läinud oodatust paremini. «Kindlasti ei saa me eeldada, et taastumine kriisieelsele tasemele tuleb kiire,» sõnas Ratas.

Valitsus plaanib järgmisel aastal kokku hoida 10 miljonit eurot riigiasutuste majanduskuludelt. See raha on plaani suurendada infotehnoloogia arendustegevusse. «Meie eesmärk on teha vähema rahaga tõhusamat tegevust,» sõnas Ratas.

Ratas toonitas, et eelarveotsustest sõltub inimeste, riigi ja majanduse käekäik koroonakriisis ja selle järel. Peaministri kinnitusel järgib Eesti majandustingimusi arvestades eelarvepoliitikat, mille eesmärk on saavutada usaldusväärne eelarvepositsioon keskpikas perspektiivis ja tagada võla jätkusuutlikkus, suurendades samal ajal investeeringuid.

«Kinnitan, et valitsus on eelarvet koostades pidanud silmas, et riik oleks meile jõukohane,» ütles Ratas.

Reformierakonna juht Kaja Kallas sõnas, et laenukoormus suureneb ainuüksi järgmisel aastal 5000 eurot iga inimese kohta. «Mis me selle eest vastu saame? Kus on investeeringud ja ühiskondlik arenguhüpe?» sõnas Kallas, öeldes, et valitsus ei toonud välja ühtegi pikaajalist investeeringut.

«Me ei näe tegelikke kriisist väljumise meetmeid. Majandust ja ettevõtlust tuleb toetada arukalt ja tulemuslikult,» toonitas Kallas. Ühtlasi palus ta arvesse võtta nii Eesti Panga kui ka eelarvenõukogu ettepanekuid. Samuti avaldas Kallas lootust, et järgmise aasta eelarve vastuvõtmisel leiavad toetust ka opositsiooni ettepanekud.

Sotsiaaldemokraatide juht Indrek Saar avaldas heameelt, et teadus- ja arendustegevuse rahastus on jõudnud ühele protsendile SKPst. Teisalt tuletas ta meelde, et sarnaselt ülejäänud maailmaga on ka Eesti suurimaks väljakutseks koroonaviirus. «Eelarve ei paku paraku lahendusi, kuidas pandeemiaga tulemuslikult võidelda ja meie inimeste tervist kaitsta,» sõnas Saar.

Ta märkis, et uued haiglaruumid, mille ehitamise jaoks valitsus heldelt raha eraldas, on vajalikud, kuid ei valmi lähinädalatel. «On vaja teha, et viirus ei viiks meid haiglasse,» sõnas Saar. Samuti märkis ta, et eelarves ei leia sentigi esimeste haiguspäevade hüvitamiseks.

«Selleks, et nakatunud inimesed tõbistena tööl ei käik, tuleb hüvitada haiguspäevi esimesest päevast,» lisas Saar, märkides, et kui kõrgepalgalistel inimestel ja neil, kel on võimalik töötada kodukontoris ja jääda koju, siis väikesepalgalistele on hüvitamata haiguspäevad ületamatu auk pere eelarves, mis sunnib võtma riske ja haigena tööle minema.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni juht Siim Pohlak ütles, et eelarve eelistab eestimaist. «Eesti inimestel on põhjust olla järgmise aasta eelarvega väga rahul,» sõnas Pohlak, tuues näiteks erakorralise pensionitõusu, ka täiendava pensionilisa iga lapse eest. Ka rõhutas Pohlak teedeehituse ja haiglavõrgu uuendamise plaane ning rannakaitsevõimekusse panustamist ja raha eraldamist sisekaitse reservile.

2021. aasta eelarve