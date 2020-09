RIIGIEELARVE 2021 ⟩ Tervishoiule on kavandatud 1,8 miljardit eurot

Tuleval aastal planeeritakse koroonaviirusega seotud tervishoiukuludeks enam kui 40 miljonit eurot, millest 5 miljonit eurot on kavas eraldada riigieelarvest ning 36 miljonit taotleda Euroopa Liidu rahastamisvahenditest. Lisaks eraldatakse haigekassale tegevustoetusena 143,4 miljonit eurot, et kompenseerida sotsiaalmaksutulu langust ja säilitada tervishoiuteenuste kättesaadavus praeguses mahus.

Nädal tagasi ütles sotsiaalminister Tanel Kiik Postimehele, et prognooside järgi on haigekassa 173 miljoni euroga miinuses. «Minu huvi on leida raha, et vajalik ravimaht haiglatele tagada,» rääkis minister, kelle sõnul on haiglasüsteemis tervikuna piisavalt raha siis, kui haigekassa miinus saab täidetud.