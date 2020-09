VIDEO, GALERII JA BLOGI ⟩ Valitsus tutvustas järgmise aasta riigieelarvet

Peaminister Jüri Ratase (Keskerakond) sõnul on eelarve eesmärk seljatada koroonakriis ning panustada majanduse kiiresse taastumisse. Silmapiiril on ka pikemate eesmärkide täitmine.

Ratas rõhutas, et praegune kriis erineb varasematest selle poolest, et meie majanduse väljavaateid ümbritseb endiselt äärmiselt suur ebakindlus ning samas valitseb üksmeel, et riiklik sekkumine on hädavajalik. «Tänavu koostasime sügisel ka riigi eelarvestrateegia aastatel 2021-2024, millega kinnitame oma pühendumist naasta kriisi möödudes võimalikult kiiresti eelarve tavapäraste reeglite juurde,» sõnas peaminister.