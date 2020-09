Mihkel Kübar: koalitsioonilepe tuleks korraks sahtlisse panna ja vaadata, millised on valikud

Ta on sellega nõus, et kriis on küllaltki suur, et ainult oma jõuga ettevõtjad hakkama ei saa, kuid riigiabi ei saa olla kõige suurem tugi. «Ma ei ole kuulnud, et me sellest räägiksime. Me räägime käibemaksu alandamisest, erisoodustuste kaotamisest,» loetles Kübar. «Kriisi põhiküsimus ei ole selles, kes kui sügavale kukub, vaid kui kiiresti keegi hakkab tõusma sellest. See saab olema Eesti valik konkurentsis maailmaga,» lausus ta.