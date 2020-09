Kaido Kukk: Parempoolsed kõnetavad keskmisest Isamaa liikmest nooremat inimest

Küsimusele, miks Parempoolsete ühendus olenemata oma väga konkreetsetest sõnavõttudest Isamaa erakonnas võimupööret ei tee, vastas Kukk, et erakonnal on tulemas suurkogu, kus valitakse uus juhatus ning sinna minnakse oma nimekirjaga. «Ma ei kahtle selles, et Parempoolsed enda kandidaadid välja panevad, siis on näha, kuidas jõujooned erakonnas välja näevad,» lausus Kukk.