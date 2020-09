Siim Valmar Kiisler: kui inimene ise tahab olla eestlane, siis peab tal olema see võimalus

«Kui me mõtleme, siis on meie hulgas inimesi, kes ei suuda ette näidata mitte ühtegi eestlasest vanavanemat. Aga ometi teevad nad eestluse, Eesti riigi, kultuuri ja keele jaoks rohkem ära, kui mõni teine inimene, kes geenide poolest on puhas eestlane, kuid on reetnud riiki ega armasta seda riiki,» võttis Siim Valmar Kiisler üldkogul peetud kõne kokku.

Kiisleri sõnul tahavad tihtipeale inimesed mõelda, et õige eestlane on see, kellel õige veri voolab sees. «Ega me isegi ei tea, mis veri meis voolab,» lausus ta, lisades, et pigem on eestluse märgiks see, kuidas inimesed käituvad ning mida nad teevad. «Eestlus on meelsus,» ütles Kiisler.