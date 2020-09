VIDEO ⟩ Indrek Saar: Jüri Ratasele selgituseks – valitsuse koos püsimise võime ei ole koostöövõime

Indrek Saare sõnul on Eesti jõudnud koroonaviiruse teise lainesse ja võitlus inimeste tervise ja ühiskonna ning majanduse toimimise eest on esmatähtis. Esimehe sõnul ollakse nüüdseks kevadest targemad. «Et nakkus ei leviks, tuleb ka vastavalt käituda, mis eeldab nii mõneski asjas ühiskondlikku kokkulepet,» ütles ta.

«Kahjuks on tegemata rida asju, mis tuleks valitsuse tasandil kokku leppida. Peataoleku üks markantsemaid näiteid on lõputu maskitrall, kus valitsus ei suuda seniajani otsustada, kas ja mis juhul on maskidest kasu.»