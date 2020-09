Reinsalu ÜRO Peaassambleel: tervishoiusüsteemis peab olema parim küberkaitse

Kohtumisel osales 74 riiki kogu maailmast. Digi- ja küberküsimuste teemaploki ühe peakõnelejana kutsus välisminister Reinsalu riike üles liituma Eesti ja Singapuri algatatud üleilmse digideklaratsiooniga, millega on ühinenud ligi 70 riiki.

Ühtlasi rõhutas välisminister Reinsalu, et digideklaratsiooniga alustatud tee jätkamiseks korraldavad Eesti ja Araabia Ühendemiraadid detsembris üleilmse ärifoorumi, mille eesmärk on tuua kokku avaliku ja erasektori esindajad ning pakkuda neile võimalust tutvustada uuenduslikke digilahendusi. Reinsalu sõnul ei tohi digitaliseerimise taustal unustada ka küberstabiilsust.

«Juba 2013. aastal leppisid ÜRO liikmesriigid kokku, et küberruumis kohaldatakse kehtivat rahvusvahelist õigust,» sõnas Reinsalu ja lisas, et kiiremas korras on vaja tagada tervishoiuasutuste elutähtsa taristu parim võimalik kaitse.