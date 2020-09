GALERII VOLIKOGULT ⟩ Kaja Kallas: kui valitsus end kokku ei võta, võib meid tabada koroonakaos

«Valitsus peab lähiajal keskenduma koroonaviiruse kasvava levikuga tegelemisele. Seni on nende sõnumid äärmiselt segased ja kui sõnumeid ka antakse, siis ise käitutakse neile risti vastupidiselt. Ühelt poolt soovitab terviseamet inimestel ära jätta erinevad perekondlikud koosviibimised, kuid samal ajal toimuvad valitsuse liikmete osavõtul rohkearvulised galaõhtusöögid. Vastuolulised juhised ja nende laialdane tegelik eiramine on segadusse ajanud koolid, omavalitsused, kultuuriasutused, arstid ja ettevõtjad. Kui valitsus end lähiajal kokku ei võta, võib meid tabada koroonakaos,» teatas Kallas erakonna volikogul.

Reformierakonna esimehe sõnul ei valmistunud valitsus uueks viirusepuhanguks piisavalt. «Kevadel rääkis peaminister palju teisest lainest ja maskikandmisest kui sotsiaalset normist. Nüüd, kui suvi on möödas, ei ole meil mingit selgust, kas maskid on varutud ja millised on kandmissoovitused. Valitsusel oli terve suvi aega, et koroonaviiruse teiseks laineks ette valmistada ja juhiseid koostada. Kodutöö on aga tegemata ja vajalik ettevalmistus null.»