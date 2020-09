«Praegu töö jätkub. Täna öelda ükskõik, mis asja kohta, et see on nii - seda ei saa, sellepärast, et üldkokkulepet ei ole eelarves ja meil on veel teatud lõigud lahti. Kindlasti töötame selle osas, et see oleks võimalikult majandust stimuleeriv,» lisas peaminister.