Tsihhanovskaja peab EL-i sanktsioone Valgevenele vajalikuks

Tsihhanovskaja kutsus ühtlasi Euroopa Liitu selles suunas julgemalt tegutsema.

«Euroopa riigid teavad, et sellised sanktsioonid on vajalikud. Esmaspäeval toimunud phenduse riigipeade ja valitsusjuhtide kohtumine on ainult üks etapp, kuid on ka teisi. Euroopa peab olema selles osas julgem. Te näete, kui vaprad on valgevenelased ja mille eest nad võitlevad,» rääkis Tsihhanovskaja.

«Sanktsioonid on vajalikud selleks, et Lukašenko mõistaks, et EL ei jäta tema kuriteguseid karistamata ja tõkestaks tal vägivalla kasutamist oma rahva vastu,» lisas naine.

Tsihhanovskaja hinnangul lasub kogu vastutus riigis valitseva olukorra eest Lukašenkol.

«Kui Lukašenko tahab leida, kes vastutab riigis toimuva eest, siis vaadaku peeglisse,» ütles Tsihhanovskaja.

Tsihhanovskaja hinnangul alustab Lukašenko põhiseadusreformidega liiga hilja ja nüüd tahab rahvas vaid tema lahkumist.

Euroopa Liit ei tunnusta Aleksandr Lukašenkot Valgevene presidendina ja peab augustis peetud valimisi ja sel nädalal toimunud ametissevannutamist ebademokraatlikeks, ütles neljapäeval EL-i välispoliitikajuht Josep Borrell.

Lukašenko salajane ametissevannutamine kolmapäeval vallandas lääneriikide uue taunimislaine. Valgevenes said hoogu meelevaldused, mis algasid pärast 9. augusti valimisi, mille tulemusi opositsioon ei tunnusta.

EL valmistab ette sanktsioone 40 inimesele, keda peetakse vastutavaks repressioonide eest. Diplomaatiliste allikate sõnul vaetakse ka võimalust karistada Lukašenkot ennast.

Allikate sõnul on Rootsi ja Soome Lukašenkole saktsioonide kehtestamise vastu, et kriisi saaks vahendada Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsioon, mille eesistuja on praegu Rootsi.