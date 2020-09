«Sõimangi sind nii palju kui süda lustib»: Ligi avalikustas osa erikomisjoni istungi stenogrammist

Riigikogu korruptsioonivastase ja riigieelarve kontrolli erikomisjoni (REKK) ühisistungile oodati rahandusminister Martin Helmet aru andma advokaadibürooga Freeh Sporkin & Sullivan sõlmitud lepingust. Istungile saabus hiljem ka Louis Freeh.

Avaldatud stenogrammist selgub, et Ligi silmis ei olnud Freeh ilmumine vajalik ja istungi peamine fookus suunatud Eesti asjaajamisele riskidele keskendumisele. «Advokaadibüroo kaasamine on nende asjata debatti toomine,» seisab sissekandes. Helme hinnangul oli ühisistung aga suuresti ka Freeh' küsimus, kuna tema sõnul oli Ligi advokaadi suunas varasemalt kriitikat pildunud.

Lõik stenogrammist:

«Jürgen Ligi toonitas, et algusest peale on seisukoht olnud see, et komisjon ei aruta Louis J. Freeh küsimust, vaid Eesti riigivalitsemise küsimust. J. Ligi sõnul pole vaja, et advokaat ootamatult istungile iseenda tööst rääkimiseks kutsutaks. Advokaadibüroo kaasamine istungile on nende asjata debati toomine. Arutelu mõte ei ole olnud advokaadibüroo arvustamine, vaid Eesti asjaajamisele ja riskidele keskendumine.»

«Martin Helme : oh come on, lõpeta see pläma ära. Esiteks sa ei kutsunud mind siia selle päevakorrapunktiga. Sa kutsusid mind siia hoopis teise päevakorra punktiga. Siis said mu kätte, ups, vahetasid päevakorrapunkti ära. Nüüd räägid heast tavast. Maga välja, inimene. Teiseks, kui sa oled kaks kuud sõimanud L. Freeh'd vene agendiks, siis see on väga selgelt ka L. Freeh küsimus. Väga hea, sa kuulutasid selle kinniseks istungiks – ma sõimangi sind nii palju kui süda lustib.»

«Jürgen Ligi : mina ei ole L. Freeh’d vene agendiks sõimanud.»

«Helme: oled. Sõna otseses mõttes sõimanud. Sa võid seda rumalat juttu siin ajada nii palju kui tahad. Las ta siis annab seal väljas intervjuusid ajakirjanikele.»

«Jürgen Ligi: mina viitasin luureraportile. Selline sõnakasutus tuleb tegelikult EP-lt. Ära omista mulle. Sa elad Uute Uudiste sees. Sa pole komisjoni liige.»

«Helme: ma lähen kell 14.00 minema. Üleüldse, kuni päevakord pole kinntatud, pole istungit.»

«Ligi: hakkame tööle. Me ei tohiks viia küsimust L. Freeh’le.»

«Helme: kui sa ei kinnita päevakorda, ma lähen minema, mul pole mõtet siin istuda.»

«Ligi: ma praegu teengi seda. Sina ei juhi komisjoni istungit. Tuleta meelde.»

«Helme: sina ka ilmselgelt mitte, sa ei saa ju millegagi hakkama.»

Stenogrammis on kirjas, et Aivar Kokk ei mõistnud, miks korruptsioonivastase erikomisjoni esimees sekkub riigieelarve kontrolli erikomisjoni töösse. Kokk soovis, et ka riigieelarve kontrolli erikomisjoni töökava kinnitatakse.

«Martin Helme täpsustas, et advokaadibüroo esindajad viibivad parasjagu lennujaamas. Jürgen Ligi täpsustas, et käesoleva ühise istungi juhataja on kokkuleppeliselt Katri Raik.»

«Helme: mis asi on ühisistung. Sellist asja nagu ühisistung pole kodukorras olemas. Mis asja sa sogad. Sa oled tsirkust teinud kuu aega, lõpetame ära sellest kodukorrast üle rullimise ja headest tavadest rääkimise.»

«Katri Raik: korruptsioonivastase erikomisjoni istung algab siin. Kui riigieelarve kontrolli erikomisjon ei saa oma päevakorda kinnitada, võib ta lahkuda.»

«Helme: miks ta ei saa. Kui komisjoni liikmed panevad lauale ettepanekud, siis seda tuleb hääletada.»

«Ligi: kas sulle anti sõna?»

«Helme: ma võtan selle sõna. Sul pole ka kunagi sõna. Sa oled viimane inimene kes tuleks mulle midagi ütlema.»

«Ligi: minu komisjonis pole tavaks hääletada. Meil on kahe komisjoni ühine istung, kas seda on päevakorras või ei ole – me võime teha istungeid ükshaaval või...»

«Helme: ei või!»

«Andres Sutt: minu meelest see, mis härra minister siin ütles, vajab dokumenteerimist, ma palun see sõnavõtt protokollida.»

«Helme: nad on selle protokolli juba salajaseks kuulutanud rõõmsalt. Kui on salajane istung on salajane protokoll.»

«Andres Sutt: ma ikka tuletan meelde, kes keda siin ikka küsitleb.»

