Eesti 200 tuli välja riigieelarve investeerimissoovitustega

«Kriisi lühiajaline reguleerimine jäi kevadesse ja enam ei ole mõistlik rapsida ja raha laiali loopida,» selgitas Eesti 200 nägemust erakonna esimees Kristina Kallas. «Valitsusele on nõu andnud majanduseksperdid ja ka huvigrupid, meie esitasime oma nägemuse riigi investeeringutest juba kevadel. Valitsusel on palju, kust maha spikerdada, kuigi seni pole pika plaani kuskilt kosta olnud. Praegu on parim aeg innovatsiooniks nii majanduses, hariduses, tervishoius kui riigijuhtimises,» selgitas Kallas.