OTSEPILT ⟩ Opositsioon andis sisse Martin Helme umbusaldusavalduse

«On mõned patud, mida poliitikutele andeks ei anta ja üks neist on valetamine,» meenutas opositsioon Martin Helme öeldut. «Oleme seisukohal, et Martin Helme ei saa jätkata ministrina, sest ta on kahjustanud tugevalt Eesti huve – avaldame rahandusministrile umbusaldust,» seisab umbusaldusavalduses.

Reformierakonna juht Kaja Kallas loodab, et koalitsioonisaadikute seas on neid, kes ministrile umbusaldust avaldavad. «Teame, et sisuliselt nii mõnigi nõus. Küsimus on, kas nad seekord leiavad üles südametunnistuse, et hääletada nii, nagu nad tunnevad. Loodame, et see nii ka läheb,» ütles Kallas.