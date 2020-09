OTSEPILT ⟩ Riigikogu infotunnis annavad aru Ratas, Kokk ja Lukas

Abieluteemaline rahvahääletus

Ratas kinnitas, et ei toeta põhiseadusega vastuolus olevat rahvahääletust. «Valitsuses ei ole olnud kordagi arutelul, et konkreetselt selle küsimuse ja selle eelnõu raames tuleb see läbi viia,» sõnas Ratas, lisades, et tuleb leida lahendus, mis on õigusriigile kohane ja mis on põhiseadusega vastavuses. «Kui paneme muu riigielu küsimuse rahvahääletusele, ei tohi see olla aluseks põhiseaduse muutmiseks,» sõnas Ratas. Põhiseaduse muutmiseks on vaja aga 61 riigikogu saadiku toetust. Ratas lisas, et toetab abielu mehe ja naise vahelise liiduna, nagu on see sätestatud kehtivas perekonnaseaduses.