VIDEO ⟩ Reformierakondlased tõid välja põhjused, miks nad Helmet umbusaldavad

Andres Sutt märkis, et riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon ja riigieelarve kontrolli erikomisjon on USA advokaadibürooga sõlmitud õigusabilepingu osas ära kuulanud mitu ministrit, sealhulgas peaministri ning küsitluste käigus on tulnud küsimusi aina juurde. Piisavalt vastuseid pole rahandusministrilt aga saadud.

«Kui rahandusministril poleks midagi varjata, on igati ootuspärane, et ta tuleb ja räägib komisjonides, kuidas protsess on toimunud, kuidas on lepinguni jõutud. Täna on see väga üheselt välja kukkunud nii, et konkurss oli näiline, oli juba ette teada, kes on konkurssi võitja ja oli soov kokku mängida Ameerika advokaadibürooga,» selgitas Sutt.

Samuti on Suti sõnul tänaseni selgusetu, mida Eesti maksumaksja advokaadibürooga sõlmitud kolmemiljonilise lepingu eest saab. «Selline maksumaksja raha tuulde loopimine on kindlasti igale maksumaksjale vastuvõetamatu,» sõnas Sutt.

«Meie rahandusmeeskond on terve suve uurinud Martin Helme sõlmitud lepingut USA advokaadibürooga. Tänaseks on päevselge, et seda sõlmides ei ole rahandusminister käitunud korrektselt ja Eesti huve silmas pidades. Tänane Ekspress kirjutab, et leping on sisuliselt kätte mängitud ühele konkreetsele büroole, keda Eesti ametnikud valida ei soovitanud. Martin Helme on terve uurimise aja selle lepingu kohta vassinud ja valetanud ning püüdnud parlamenti uurimises takistada,» selgitas Kallas pressiteate vahendusel.

Samuti heidetakse Helmele ette tungimist Eesti kaitsepoliitikasse, kaitsekulutuste kärpimise plaane ning ideed sõlmida hankelepinguid juba valmis vaadatud firmadega.

Lisaks heidetakse ministrile ette, et ta on järjepidevalt solvanud ja halvustanud erinevaid ühiskonnagruppe (naisi, teadlasi) ja keeldunud vastamast ajakirjanike küsimustele. «Kõigil neil põhjustel leiame, et meil pole mingit põhjust Martin Helmet oma ametis usaldada,» sõnas Kallas.

Kallase sõnul on rahandusminister üles näidanud pealiskaudsust ja ebakompetentsust, pannud põlu alla ajakirjanikke, mis on demokraatlikus riigis täiesti kohatu.

«Rahandusminister on alavääristanud põllumehi,» sõnas Kallas, meenutades, et kevadel keelas valitsus rahandusministri eestvedamisel seadusliku tööjõu kasutamise, mille tagajärjel tekkis põllumeetele suur kahju, samuti ähvardas ta, et saadab maksu- ja tolliameti neile kraesse.

«Ka riigikogu mõnitamine, alavääristamine ei ole ministri puhul sobilik,» lisas Kallas, tuues näiteks selle, et minister ei ole tulnud komisjonidesse ja nimetab riigikogu kirbutsirkuseks.

Kell 12 algavas riigikogu infotunnis küsitakse Helme tegemistele hinnangut ka peaminister Jüri Rataselt ning kell 14 algaval riigikogu istungil antakse sisse umbusaldusavaldus.