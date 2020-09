Rahandusministri edastatud kirjas on ta välja toonud, et lepingu järgi toimub osutatud teenuste eest tasumine kalendrikuu põhjal, vastavalt esitatud tegevuste aruandele. Tegevuste aruanne esitatakse hiljemalt järgmise kuu 10. kuupäevaks ja selle kontrollimiseks ning vajadusel täpsustavate küsimuste esitamiseks on aega 10 tööpäeva.

Advokaadibüroo Freeh, Sporkin & Sullivan on esitanud kaks aruannet, juulikuu ja augusti kohta. Ministeerium on need üle vaadanud ning saadetud väljamaksmisele. «Praegu on arved kokku summas 179 189,62 USD tasutud,» seisab kirjas. Eurodes teeb see summaks 153 182,93.