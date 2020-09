Martin Helme: rahapesu tõkestamiseks eraldatakse täiendavat raha ja inimjõudu

«Eesti riigil on rahapesu suhtes nulltolerants, sest see võib tõsiselt mõjutada meie majandust ja julgeolekut. Meie ettevõtjad väärivad usaldusväärset ja ausat ettevõtluskeskkonda,» lausus minister pärast kohtumist.

Helme toonitas, et Eesti kaudu pestud musta raha võidakse kasutada Eesti enda huvide ründamiseks, rahastades terrorismi või meie rahvuslikke huve õõnestavat tegevust. «Rahapesu tõhusamaks tõkestamiseks eraldame täiendavat raha ja inimjõudu, et viia rahapesu andmebüroo tegevus uuele tasemele,» lausus rahandusminister.

Tema sõnul on Eesti riigi maine siiski mineviku rahapesujuhtumites kannatada saanud.«Eri riikide asutused on algatanud uurimisi seoses rahapesu tõkestamise nõuete rikkumistega Eestis tegutsenud pankades või nende filiaalides. On oluline, et need mineviku episoodid saaksid põhjalikult läbi uuritud,» selgitas Helme. «Eesti riigile on tähtis selles protsessis võimalikult aktiivselt osaleda ja teha koostööd Ameerika Ühendriikide uurimisasutustega,» lausus Helme.