Jürgenson: Ligi on üritanud Eesti inimestele kärbseid pähe ajada

«Siinkohal on mul siiralt hea meel, et saime ära kuulata selgitused ja vastused küsimustele, mille ümber kogu see palagan on juba mõnda aega käinud,» kirjutas Jürgenson sotsiaalmeedias. Talle on olulisem see, et Eesti kahjunõue saab kaitstud ja kogu rahapesuskandaal on varsti minevik. «Aga ilmselt läheb sellega veel aega, kuna Eesti riigi maine on saanud kogu selle skandaali tõttu äärmiselt tõsiselt kahjustada,» leiab ta.