Riigikogu sotsiaalkomisjon lükkas tagasi 5G-teemalise pöördumise

Komisjonil oli võimalus juba juunikuus pöördumine tagasi lükata, kuna see on sisult sama pöördumisega, mille menetlemisest on möödas vähem kui kaks aastat. Omeit otsustas komisjon teema sügiseni töös hoida, et olukorrast paremat ülevaadet saada.

Ka sotsiaalkomisjoni liige Hele Everaus (Reformierakond) sõnas, et kuigi pöördumine lükati tagasi, on teema siiski komisjonile oluline ja valdkonna arengul hoitakse silm peal. «Sotsiaalministri kinnitusel otsitakse koos majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga võimalusi, et rahastada 5G ja mitteioniseeriva kiirguse tervisemõjude uuringu tellimist Eesti teadlaskonnalt, mille eesmärk muu hulgas on üle vaadata kehtivad elukeskkonna mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused,» ütles Everaus.

Pöördumise esitajate hinnangul saab 5G tehnoloogiat käsitleda ründena inimeste vaimse ja füüsilise tervise vastu. Nad nõudsid oma pöördumisega muu hulgas, et keskkonda ja inimesi kaitstaks tehislike kiirgusallikate mõju eest. Samuti soovisid nad, et määrataks uued ja ohutud maksimaalse koguekspositsiooni standardid kogu juhtmevabale sidele Eestis ning et karmistataks piirnorme ja reguleerivaid standardeid. Pöördumisega sooviti lisaks, et võetaks vastu viivitamatud meetmed, et peatada 5G levik Eestis, kuni on teaduslikult tõestatud, et see on täielikult ohutu.