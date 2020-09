Eerik-Niiles Kross: Venemaa sekkumine Valgevenes toimub juba praegu

«Algusest peale oli selge, et küsimus ei ole mitte selles, kas Kreml sekkub Valgevene revolutsiooni, vaid millal. Praeguseks on teada, et Kremli kõrgeimate jõudude poolt juhitud ja FSB ning niiöelda Vene Rahvuskaardi poolt ellu viidud sekkumine, nii avalik kui poolvarjatud, on laialdane,» alustab Eerik-Niiles Kross (Reformierakond) oma avalikku kirja Valgevene rahva vaba tahte kaitseks.

Kross ütles Postimehele, et kirja eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu sellele, mida julgeolekuasjatundjad näevad. «Kirjas on toodud selle kohta rida näiteid, kuidas venelased sekkuvad. Luured teavad rohkem, kui mitmed võimul olevad poliitikud tahavad näidata. Teesklus «küll Putin on tore, et ta ei sekku Valgevene asjadesse» on tegelikult silmakirjalik ja ohtlik,» ütleb Kross.