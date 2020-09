Opositsioon ootab Helmelt infotunnis vastuseid

«Sündmustest ei saa ette rutata. Rahandusminister tuleb kolmapäeval riigikogu ette ja meil on selle [kolme miljoni dollari eest sõlmitud õigusabilepingu] kohta küsimusi. Vaatame, kas ta vastab küsimustele,» sõnas Sotsiaaldemokraatliku Erakonna juht Indrek Saar.

«Otsustame selle pealt, mis me homme kuuleme,» lisas Saar. Saare sõnul on homme võimalus nii Martin Helmel kui ka peaminister Jüri Ratasel laiemale avalikkusele selgitada lepingu sõlmimise tagamaid. «Miks on ikkagi kolm miljonit Eesti riigi raha vaja kanda kahtlastes sidemetes ettevõttele. Miks seda tuleb iga hinna eest teha, eirates kõigi teiste riigiasutuste soovitusi,» näitlikustas Saar.