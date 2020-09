Mulgi vallavolikogu liige: omavalitsused elavad paremini kui kunagi varem

«Selles osas on presidendil õigus, et kohalikud omavalitsused on olnud nõrgad ja osa neist ei ole suutnud alati riigi poolt antud ülesandeid täies mahus täita. Siinkohal tuleb aga rõhutada, et tegemist on Reformierakonna valitsemisaja kibedate viljadega,» lausus Rahnel.

Ta tõi oma koduerakonna valitsuse ajal olevaid muutuseid esile, eriti meeldis Rahnelile kriisiaegne suhtumine. «Kui 2009. aasta majanduskriisi ajal kärpis Reformierakond kohalikele omavalitsustele laekuvat tulumaksu osa ja tasandusfondi, siis tänavu jäeti kohalikele omavalitsustele alles seni kokku lepitud tulubaas,» märkis ta.

Rahnel märgib, et Kersti Kaljulaidi emateresalikust kõnest kumas läbi stardipauk järgmisel aastal peetavatele presidendivalimiste kampaaniale. «Kummalisel kombel unustas president oma kõnes märkimata, et riik eraldas kevadel kohalikele omavalitsustele lisaeelarvest 130 miljonit eurot, mille eesmärk on leevendada koroonaviirusest tingitud kriisi tagajärgi ja turgutada majandust,» sõnas ta, lisades, et kohalike omavalitsuste laenukoormuse piirmäära võiks tõsta praeguselt 60 protsendilt täiendavate investeeringute tegemiseks ja Euroopa liidu struktuurifondide omaosaluse tagamiseks 80 protsendile.