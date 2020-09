VIDEO ⟩ Indrek Saar: tragikoomiline, et ainukene valitsuse innovatsioon on perekonna mõiste referendum

«Tragikoomiline, et ainukene asi, milles me suudame olla innovaatilised, et me ei räägi kohalike omavalitsuste valimiseelsel perioodil, kuidas lapsed kooli või lasteaeda saavad ega kohalikust kultuurielust, vaid me räägime hoopis perekonna mõistest,» nentis Saar. «Väga rumal ja küüniline käik, mis tegelikult on enneolematu ja ei lase valimistel kohalikele küsimustele keskenduda,» lausus Saar, lootes, et presidendi kõnes sellele tähelepanu juhtimine aitab kaasa.