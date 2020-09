Helle-Moonika Helme: abielu mõiste küsimus ei varjuta omavalitsuste probleeme

«Me ei olnud mingit otsust teinud. Kuidas iga üks tunneb, siis nii ta ka käitub. See ei olnud aktsioon,» vastas Helle-Moonika Helme, lisades, et kui terve erakond oleks kõndinud välja, siis saaks seda aktsiooniks nimetada.

President tõi oma kõnes välja, et vallavanemaid ja volikogusid ei aita see, kui kohalike valimiste põhiteemaks saab küsitlus perekonna mõiste kohta, sest see arutelu varjutab riigipea hinnangul vajaliku debati omavalitsuste jätkuvast tugevdamisest ja narrib neid, kel pole ressursipuuduses jaksu kõigile kohalikele muredele reageerida. «Ja see arutelu alahindab Eesti rahvast, sest soovitakse luua pettekujutelm, justkui selle hääletuse tulemusel muutuks põhiseadus. Ei muutu ju,» toonitas Kaljulaid.

Helme sellega ei nõustu, kuna tema sõnul on need kaks täiesti eraldiseisvat asja. «KOVide valimised on täiesti omaette teema. Seal on kohaliku elu probleemid ja kõik erakonnad võtavad nendes küsimustes sõna,» ütles Helme.