Reformierakonna saadikud pärivad Luigelt kaitsekulutuste kohta

Riigikogu liige Johannes Kert leiab, et koalitsioonipoliitikud on praegu andnud erinevaid signaale kaitsekulude kohta 2021. aasta eelarves. «Räägitud on võimalikust üldsumma vähendamisest, kulude hoidmisest tänasel tasemel, aga ka võimalikust 300 miljoni eurosest investeeringu võimalusest,» ütles Kert.