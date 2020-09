Luik: kaitsekulude taset ei saa korraldada rahandusministri kabinetist

«Mul on hea meel, et EKRE on enda algsest seisukohast taganenud ja leiab nüüd, et riigikaitsekulusid ei tohiks vähendada,» vahendas Isamaa Luige sõnu. «Samal ajal peaks rahandusminister silmas pidama, et Eesti riigikaitse planeerimine toimub koostöös kaitseväe juhtkonna ja teiste riigikaitse eest vastutavate asutustega. Seda ei saa teha improviseerides, ammugi mitte rahandusministri kabinetist.»