Parempoolsed: eelarvekõnelustelt tulevad sõnumid meenutavad jõuluvana külaskäiku, mitte kriisieelarvet

Parempoolsete nimel Postimehe küsimustele vastanud Joakim Heleniuse sõnul peaks valitsuses levivale laialdasele rahajagamise ideele vastu seisma just tema kodupartei. «Isamaa peab olema selles valitsuses mõistuse hääleks ja vastu astuma koalitsioonipartnerite soovile ohjeldamatult laenu võtta, et seda raha ümber jagada,» sõnas augusti lõpus Isamaaga liitunud Helenius.

Tema hinnangul näitavad rahandusminister Martin Helmelt tulevad sõnumid Eesti senise rahanduspoliitika katkemist. «Helme mõtted laenude kasutamisest jooksvate kulude - nagu sotsiaalkulud, katmiseks ka normaalsetel aegadel, kui majandus ei ole enam kriisis, - on ohtlik paradigma muutus Eesti jaoks. Eesti majandusliku edu võti ongi ajalooliselt olnud konservatiivne fiskaalpoliitika. Tänu sellele olemegi saanud paljude teiste riikidega võrreldes kriisiga üpris hästi hakkama. Paraku jääb mulje, et hetkel ei koostata mitte kriisiaasta eelarvet, vaid valmistutakse jõuluvana tulekuks,» sõnas Helenius, kes näeb sel seost kohalike omavalitsuse valimistega.