Mihkelson: kaitsekulusid tuleb pigem kasvatada

«Martin Helme plaan vähendada riigikaitse kulutusi 50 miljoni euro võrra on väga halb mõte, mis kahjustab üha keerulisemaks muutuvas julgeolekukeskkonnas Eesti kaitsevõimet,» ütles Marko Mihkelson sotsiaalmeedias. «Juba riigikaitsekulutuste vähendamise mõte ise on ohtlik signaal, millest võivad valesti aru saada nii meie liitlased kui need, kes võiksid potentsiaalselt ohustada meie julgeolekut,» selgitas ta.

Tema sõnul on eriti kummaline sellist uudist kuulata valitsusliikmelt, kelle erakond on lubanud viia kaitsekulud 2,6 protsendile SKP-st. «Ja unistanud erakorralisest kaitseabist USAlt. Pealegi tekitab küsimusi seegi, et koalitsioon räägib samal ajal eelarvekulutuste kärpimise kahjulikkusest,» ütles Mihkelson.

«Praeguses olukorras, kus valitsus soovib laenuraha lihtsalt jooksevkuludeks ära põletada, tuleks hoopiski leida võimalusi kaitsekulutuste kasvatamiseks. Näiteks võiks valitsus loobuda plaanist moodustada siseministeeriumi haldusalasse küsitava väärtusega sisekaitse reservüksus,» lausus ta, lisades, et Eestis on puudu terve rida kriitilise tähtsusega võimekusi nagu näiteks keskmaa õhukaitse.