VIDEO ⟩ Martin Helme: järgmistel aastatel tuleb sotsiaalkulusid katta laenurahaga

Järgmise aasta riigieelarve kulude maht selgub rahandusministri sõnul tulevaste nädalate jooksul. «Seda me lõplikult paika ei pandud. Küll aga sai kahepäevastel aruteludel palju selgemaks see, missugused meie variandid üldse on, missugune on üleüldine arusaam meie prioriteetidest. Ma ütleksin, et lähenemine erakondade ja ministrite vahel on olnud märkimisväärne. Me liigume selles suunas, et oleme järgmisel nädalal võimelised omavahel kokku leppima juba konkreetseid asju.»