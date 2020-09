Paul Puustusmaa: Raiki ja Ligi aruanne ei kannata kriitikat

«Reformierakonna liikmete teostatud kokkuvõte on koostatud olulises osas asjaolusid tendentslikult peegeldades ning on seetõttu subjektiivne ja tervikuna poliitiliselt motiveeritud. Raport ei kannata kriitikat, koosnedes eksitavatest hinnangutest, mitte faktidest. Jutt advokaadibüroo palkamise läbipaistmatuse kohta ei ole põhjendatud,» ütles Puustusmaa, kelle erakonnakaaslasest rahandusminister Martin Helme Freeh palkamise taga on.