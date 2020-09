GALERII ⟩ Valitsus kogunes Sagadisse kahepäevasele eelarvearutelule

«Meie peamine ülesanne on koostada tänavu viirusest lõplikult võitu saava Eesti eelarve,» ütles peaminister Jüri Ratas. Ta lisas, et valitsus peab toetama raskemini kriisist mõjutatud valdkondi ning keskenduma investeeringutele, mis aitaksid majanduse võimalikult kiiresti uuesti kasvule.

Kriisieelarvet koostades püüavad valitsusparteid järgmise aasta eelarveridadesse sikutada ka valimislubadused, millega kohalike valimiste aastale vastu minna. Nii võitleb Keskerakond erakorralise pensionitõusu eest, Isamaa peretoetuste suurendamise eest ning rõhutab koalitsioonileppes juba kokku lepitud teadus- ja arendustegevuse rahastamist mahus üks protsent SKTst, EKRE aga rõhutab, et võrgu- ja taastuv­energiatasud ei tohiks tõusta.

Valitsus lähtub riigieelarve eelnõu koostamisel rahandusministeeriumi uuest majandusprognoosist.

Sel nädalal avalikustatud rahandusministeeriumi värske majandusprognoosi järgi langeb Eesti majandus tänavu kevadel kardetust vähem, 5,5 protsenti, millele järgneb rahandusministeeriumi hinnangul neli küllaltki kiire kasvuga aastat. Sellest hoolimata kerkib Eesti võlakoormus 2024. aasta lõpuks 31,3 protsendini SKTst ehk ligi 10,4 miljardi euroni. Kriisi eel, möödunud aasta lõpus oli valitsussektori võlg 8,4 protsenti SKTst ehk ligikaudu 2,4 miljardit eurot. Viie aastaga kerkib võlakoormus 8 miljardi euro võrra ehk 4,4 korda.

Valitsussektori struktuurne puudujääk, mis on alates 2017. aastast Euroopa Komisjoni eelarvereeglis lubatud 0,5 protsendist suurem olnud, paisub järgmisel aastal 5,9 protsendini ja väheneb 2024. aastal kahe protsendi tasemele. Helme sõnul alustatakse paari aasta pärast pea kõigi liikmesriikide suhtes rikkumismenetlust, kuid riik tegutseb eeldusel, et see reegel läheb pandeemia tõttu ülevaatamisele, kuna kukkuvat majandust stimuleerivad kõik Euroopa riigid.