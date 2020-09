Ratas: erakorraline pensionitõus peaks katma inflatsiooni

«Minu soov ja eesmärk on pensionitõusuga edasi liikuda ka 2021. aastal, kuigi Covid-19 olukord on muutnud riigi rahalise olukorra varasemast märksa keerulisemaks,» ütles peaminister ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas ERRile .

«Prognoosi järgi on inflatsioon järgmisel aastal 1,4 protsenti ja igal juhul lööb see kõige väiksema sissetulekuga inimesi, sealhulgas pensionäre. On arutelukoht, et näha ette vähemalt inflatsiooni osas positsiooni parandamine,» sõnas Ratas.