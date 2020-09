GALERII ⟩ Valitsus arutab järgmise aasta riigieelarvet

Valitsussektori struktuurne puudujääk, mis on alates 2017. aastast Euroopa Komisjoni eelarvereeglis lubatud 0,5 protsendist suurem olnud, paisub järgmisel aastal 5,9 protsendini ja väheneb 2024. aastal kahe protsendi tasemele. Helme sõnul alustatakse paari aasta pärast pea kõigi liikmesriikide suhtes rikkumismenetlust, kuid riik tegutseb eeldusel, et see reegel läheb pandeemia tõttu ülevaatamisele, kuna kukkuvat majandust stimuleerivad kõik Euroopa riigid.