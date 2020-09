Tulevikuerakond: kas valitsus eelistab suurettevõtjaid või rahvast?

Tulevikuerakond on seisukohal, et eelistades ühte ettevõtjat teisele, luuakse Eestis ohtlik pretsedent, mis võib viia suurema rahulolematuseni ühiskonnas. «Kas ka väikeettevõtja Põlvamaalt saab nüüd taotleda riigiabi, toetust või laenu võrdsetel alustel Porto Franco ja Tallinkiga? Kas palgatoetusteks vahendeid jätkub? Kas piirangute kehtestamisel on valitsus arvestanud erinevate majandussektorite eripäradega?» küsis erakond.

Erakond leiab, et keerulises olukorras tuleb üle vaadata ka maksupoliitika. TULE pooldab paindlikku ja eristavat maksupoliitikat, samuti on aeg üle vaadata tööjõumaksud.

«Riik korjab makse võrdsetel alustel kõikidelt ettevõtetelt. Kui toetuste ja laenude määramisel hakatakse eelistama kindlaid ettevõtjaid ja ettevõtteid, siis on see ilmselge ja mõistetamatu ülekohus teistele ettevõtetele, kes samuti on maksnud ja maksavad makse,» tõdes TULE juhatuse liige Heiki Lill. Ta lisas: «Riik peab arusaadavalt põhjendama erisusi laenude ja toetuste andmisel. Kui õhku jäävad küsimused valitsuse erapooliklusest, siis on see ilmselge oht demokraatiale.»