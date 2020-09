Diplomaadid: EL valmistab ette sanktsioone 31 Valgevene ametnikule

«Me leppisime algselt kokku 14 nimes, kuid paljud riigid leidsid, et see pole piisav. Me jõudsime nüüd konsensuseni veel 17 osas,» ütles üks diplomaat. «Need on kõrged ametnikud, kes on vastutavad valimiste, vägivalla ja tagakiusamise eest.»