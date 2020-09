EL-i riikidel on raske ühtsetes liikumispiirangutes kokkuleppele jõuda

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Keit Kasemets kommenteeris Rahvusringhäälingule, et mõneti on põhjuseks usaldamatus: «Statistika on hästi erinev ja see, kuidas neid teste tehakse, kui palju neid tehakse ja kui kiiresti need tulemused jõuavad,» selgitas ta.

Seda, et testimine on erinev, kinnitab ka Tartu ülikooli viroloogiaprofessor Irja Lutsar: «On riike, kes ei testi mitte ainult pelgalt PCR positiivseid, vaid panevad kirja ka need, kellel kahtlustatakse või kus on väga suur tõenäosus, et see on koroonaviirusest põhjustatud.»