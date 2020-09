Sel nädalal jätkuvad valitsusel järgmise aasta eelarvekõnelused ning riigi eelarvestrateegia arutelud. Täna avalikustatud värsket majandusprognoosi kommenteerides märkis Maris Lauri, et tegu on vaid ühe stsenaariumiga olukorras, kus majandusvälist ebakindlust ja määramatust on palju.