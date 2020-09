106 Euroopa Parlamendi liiget nõuavad Lukašenkole sanktsioonide kehtestamist

Euroopa Parlamendi liikme Urmas Paeti sõnul peab ELi sanktsioonide alla kuuluma ka oma rahva vastu vägivallatsev Valgevene diktaator Aleksandr Lukašenko. Paet lisas, et kui ELi liikmesriigid kehtestavad sanktsioonid mõnede Valgevene tegelaste, aga mitte Lukašenko suhtes, siis oleks see suur viga.

«Valgevene inimesed on pidanud 26 aastat tema juhitava repressiivse režiimi all olema Nüüd see režiim varastas valimised ning korraldab inimeste peksmist ja vahistamist. See toimub Lukašenko otsesel juhtimisel ning EL peab seda tunnistama,» ütles Paet.